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انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 12 يناير 2025 04:20 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انطلاق البث المباشر لـ مراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 /2024، وتتم المراجعة اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع صفحات الإدارات التعليمية ، حتى يتمكن جميع الطلاب دخول البث المباشر .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لـ الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي  2025/2024، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور .

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن


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وتبدأ امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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