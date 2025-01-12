شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 04:20 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انطلاق البث المباشر لـ مراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 /2024، وتتم المراجعة اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع صفحات الإدارات التعليمية ، حتى يتمكن جميع الطلاب دخول البث المباشر .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لـ الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور .

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن



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وتبدأ امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .



