ميغان ميركل والأمير هاري يزوران الناجين من حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - حرص كلٌ من الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل على زيارة عدد من الناجين من حرائق الغابات وعمال الطوارئ الطبية يوم الجمعة في باسادينا بولاية كاليفورنيا، كما اقترحوا أيضًا العديد من الطرق لمساعدة ضحايا الحرائق المميتة في جنوب كاليفورنيا.

الأمير هاري و ميغان ميركل يقدمان الوجبات للناجين من الحرائق

كما تحدث أيضًا كل من ميغان ميركل والأمير هاري مع المسؤولين بموقع توزيع الطعام حيث كانت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية توزع عدد من الوجبات، والتقيا بالشيف الإسباني خوسيه أندريس وهو مؤسس المنظمة، والتي يُعد الزوجان من الداعمين القُدامى لها حيث تهدف إلى تقديم وجبات ساخنة للأشخاص في مناطق وقوع الأزمات.

عمدة باسادينا يؤكد بأن الزيارة رفعت معنويات الضحايا وفرق الإنقاذ

وعلق فيكتور جوردو عمدة باسادينا، لقناة "Fox news 11" والتي بثت لقطات من زيارة الأمير هاري و ميغان ماركل قائلًا: "لقد رفعا معنويات الضحايا والعاملين بأطقم الإنقاذ"، وقد ارتدى الزوجان أقنعة بيضاء لحماية أنفسهما من الهواء المليء بالدخان بموقع إندلاع الحرائق.

كما أكد فيكتور جوردو بحسب ما جاء بـ"Newyork times" بأن هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس، قد التقيا بالعائلات المتضررة من الحرائق وقدما وجبات الطعام فيما زارا مركز قيادة الشرطة والإطفاء أيضًا في روز بول، مؤكدًا بأن الناس كانوا سُعداء عند رؤيتهم.

الأمير هاري وميغان ماركل يفتحان منزلهما للمُتضررين من حرائق لوس أنجلوس

يُذكر أن الدوق الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل قد قدما دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، والتي كانت قد اندلعت بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، والتي أجبرت أكثر من 100000 من سكان لوس أنجلوس على إخلاء منازلهم بعد حرائق باليساديس وإيتون، مع اندلاع أيضاً حرائق صغيرة متعددة.

وقالت مجلة "People" إن الزوجين فتحا منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء، حيث يعيش الزوجان على بعد حوالي 90 ميلاً شمال منطقة لوس أنجلوس، بمنطقة في سانتا باربرا لم يتم إخلاؤها.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كل من ميغان ماركل والأمير هاري مع مؤسسة "Archewell " الخاصة بهم لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة، كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.

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