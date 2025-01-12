شاهدوا كيف علق أحمد إيراج لصورة له بالجسر المعلق في النمسا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - شارك الفنان أحمد إيراج متابعيه صورًا من رحلة له إلى النمسا وتحديدًا صور له في الجسر المعلق هناك وحمس جمهوره للمكان من خلال الصور التي نشرها وعلق وكتبت: "صور من رحلتي جسر المشاة المعلق في النمسا highline179، المسجل في موسوعة غينيس، لا طول جسر مشاة معلق بالحبال في العالم، حيث يربط بين جبلين، والمحاط بالمناظر الطبيعية التي تشبه الحلم، ويوصلك إلى قلعة إيرينبيرج وحصن كلوديا، شعور فريد من نوعه بالطفو، على ارتفاع 114.60 متر، طول الجسر 406 متر، العرض 1.2 متر، والبانوراما 360 درجة، الوزن 70 طن، الحد الأقصى للمشاة 500 شخص، تم افتتاحه في نوفمبر 2014"، ثم واصل إيراج وكتب: "والسؤال الأهم عندكم الجرأة تمشون عليه".

هذا وقد تفاعل معه الجمهور وتخوف البعض من خوض هذه التجربة.

آخر أعمال عرض للفنان أحمد ايراج

https://www.instagram.com/p/DEsZA3UI1zH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEsZA3UI1zH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEsZA3UI1zH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان آخر عمل عُرض للفنان أحمد ايراج هو "الذيابة" بدولة قطر وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ وفكرة خالد العبيد، تأليف سعود السعيد، بطولة الفنان، مرام البلوشي، سعيد السعدون، بدرالهندي، علي المهيني، زهراء دهراب، روان الجمعان، وعبدالله الحمادي.

كذلك يُعرض له هذه الفترة مسلسل "مناير وأربع جناين" ويُجسد فيها شخصية "صهيب" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد كاظم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب.

كما عُرض له مؤخراً أيضاً مسلسل "البيت الملعون"، وهو من إﺧﺮاﺝ محمد جمعة ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، قحطان القحطاني، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صموئيل، ختام اللحام.

https://www.instagram.com/p/DEPiq82IjQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPiq82IjQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPiq82IjQp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"