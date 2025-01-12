محمد العمروسي يروي تفاصيل أول لقاء جمعه بزوجته مي فاروق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 02:58 مساءً - أجرى الفنان محمد العمروسي لقاء مصور في برنامج "بالمايك والقلم"، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بعد الاحتفال بزواجهما منذ بداية 2025.

بداية تعارف محمد العمروسي ومي فاروق

خلال اللقاء تحدثعن زوجته الفنانة، وأكد على حبه وتقديره لها قائلاً: "مي فاروق الرزق اللي ربنا بعتهولي أنا اتعرفت عليها بالصدفة، شعور لما تبقى ماشي في ضلمة وفجأة تلاقي النور، هي وشها حلو عليا جداً وجت نورت حياتي، الحياة استقرار، استقرار روحك وأنا روحي استقرت معاها ودي كانت أهم حاجة بالنسبة ليا"

أما عن الطريقة التي قابلها بها فقال: "اتقابلنا في فرح المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري، أنا كنت متضايق ومش عايز أروح الفرح وهي كذلك، صديق ليا ألح عليا وروحت الفرح وهي كمان واتقابلنا ولما حكينا لبعض المواقف عرفت أن ربنا بيقربنا من بعض وعايزنا نتقابل"

بعد هذا اللقاء تطورت علاقتهما بشكلٍ كبير وبدأت بينهما قصة حب كبيرة انتهت بالزواج، وأكد العمروسي على حبه وتقديره واحترامه لزوجته، وتمنى لها النجاح والسعادة.

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

View this post on Instagram A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)

يُذكر أن احتفلت الفنانةمساء الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، يوسف الشريف، أحمد الشامي، الموزع توما، الفنانة هبة عبدالحكيم، الفنانة وعد السعودية ، وريهام عبدالحكيم.

كل هؤلاء بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، المطربة سوما، الفنان محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، الفنانة أنوشكا، مصطفى أبو سريع، المطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.

يمكنكم متابعة مي فاروق تنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مع رسالة لمحبيها

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