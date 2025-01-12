آسر ياسين يعلن عن مسلسله في رمضان: مختلف ويستحق الانتظار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - شوق الفنان آسر ياسين جمهوره ومحبيه لمسلسله الجديد الذي سوف يخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر من هذا العام، منوهاً على كونه عمل مختلف عما قدمه من قبل. وأكد "ياسين" على أن التشجيع المستمر الذي يحظى به من قبل جمهوره ومحبيه هو دائما ً ما يحفزه على تقديم الأفضل في أعماله الفنية.

آسر ياسين عن مسلسله الرمضاني: حاجة تستاهل

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شارك النجم آسر ياسين متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له، ظهر من خلالها في حالة تركيز شديدة وهو يقرأ السيناريو الخاص بمسلسله الجديد، معلقاً: "بفضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّرلكم حاجة تستاهل الانتظار".

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آخر المشاركات الفنية لـ آسر ياسين

شارك الفنانفي مسلسل "موعد مع الماضي" مع عدد من النجوم هدى المفتي، صبا مبارك، النجم محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

وتدور قصته حول "يحيى – آسر ياسين" بعدما فقد شقيقته نادية في رحلة غوص، يُتهم بقتلها ظلماً، ويقضي عقوبة السجن بدلاً من الجاني الحقيقي، ثم يعود يحيى بعد 15 عاماً لكشف القاتل الحقيقي.

كما كانت له مشاركة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل " بدون سابق إنذار" و دارت أحداثه حول زوجين "مروان" آسر ياسين و"ليلى" عائشة بن أحمد، حيث تصل علاقتهما إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفاً صادماً حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث. العمل من إخراج هاني خليفة وتأليف عمار صبري، وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم جهاد حسام الدين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح وآخرون.

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