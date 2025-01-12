كيف خرجت هنا الزاهد من عباءة الفتاة الجميلة في مسلسل إقامة جبرية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - "إقامة جبرية" من الأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية. ومع بداية انطلاق عرض أولى حلقاته، جذب المسلسل شريحة كبيرة من الجمهور، ولعل السبب الأبرز في هذا الأمر هو التحول الكبير للفنانة هنا الزاهد في نوعية الدور الذي ظهرت به، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.

التمرد على المألوف

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نضج فني يفتح باب التخمينات

إشادة المشاهير: جراءة الاختيار

قررت الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "" أن تتخلى عن ارتداء العباءة القديمة التي ظهرت بها في أكثر من عمل فني سواء سينمائياً أو تلفزيونياً، تارة ما بين الفتاة الجميلة التي تعيش حالة رومانسية، كما رأيناها في فيلم "قصة حب"، وتارة أخرى بشكل وهيئة كوميدية، كما رأيناها في "الواد سيد الشحات"، والكثير من الأعمال الأخرى، حتى باتت منحصرة في هذه النوعية من الأدوار، ولكن فاجأت "" محبيها ومتابعيها أن تُحدث تغييراً كلياً في خريطة أعمالها الفنية يمكن وصفه بالتحول الرهيب، وكان ذلك جلياً في شخصية "سلمى" التي قدمتها خلال أحداث هذا المسلسل، فهي الفتاة التي تعيش أجواء حزينة بداخلها عقب انتحار زوجها الفنان أحمد حاتم والذي ظهر بطريقة الفلاش باك في المسلسل، هذه الأجواء جعلتها ترفض تماماً أن تتأقلم مع الحياة الطبيعة، فظلت حبيسة غرفتها في ظل حالة من تأنيب الضمير تراودها بين الحين والآخر لشعورها بأنها سبب رئيسي في إقدام زوجها على خطوة الانتحار.أظهرت شخصية "سلمى" التي تتقمصهاحالة النضج الفني التي وصلت لها، فهي شخصية صعبة للغاية، ورغم ذلك قدمتها بأداء رائع وكأنها اعتادت على تقديم هذه النوعية من الأدوار، فهل هي الفتاة التي تعاني من اضطراب نفسي أو من مرض تعدد الشخصيات؟ جميعها أسئلة طرحتها "للجمهور بل وفتحت معاها باب التخمين لهم حتى تتضح الرؤية كاملة في حلقات المسلسل القادمة حول ما تعاني منه هذه الفتاة المريبة صاحبة الابتسامة المخيفة والتي نراها في أفلام الرعب.هذا النضج الفني الذي وصلت لهفي، دفع عدداً من النجوم والمشاهير لتهنئتها على هذا التغيير، من بينهم الفنان تامر حسني الذي أشاد بجراءتها في الاختيار، جاء ذلك من خلال رسالة وجهها لها عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، قائلاً: "مليون مبروك يا أجمل.. المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جداً وبرافو على جرأتك في تقديم عمل درامي مختلف كده.. يلا كله يركز مع مسلسلعلشان هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها.. وألف مبروك لكل النجوم الكبار وصناع المسلسل".

ومن بين النجوم أيضاً الفنانة رانيا منصور، التي أشادت بأداء هنا الزاهد من خلال تعليق على أحد منشورات الأخيرة بحسابها على "إنستغرام، قائلة: "تحفة برافو هنا الشخصية حلوة اوى وتمثيلك يجنن وانتى قمر".

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تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

تقدمالدراما الاجتماعية النفسية خلالمن خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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