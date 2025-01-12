أيتن عامر تثير الجدل برسالة مجهولة.. مش مسامحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 02:58 مساءً - فاجأت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رسالة غامضة من أيتن عامر

كتبتفي منشورها: "في مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبداً ولا بيقدر يسامح اللي اتسببوا فيها"، وتابعت: "بيتناسى ويكمل بس بترجع تظهر تاني كده كل فترة والتانية، والغريب إنه رغم مرور الوقت الوجع مبيقلش.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي وكل ظالم، أنا مش مسامحة ومش هسامح".

وقد تفاعل متابعو أيتن مع هذا المنشور، وتوقع عدد كبير منهم أنها توجه هذه الرسالة لزوجها السابق مدير التصوير محمد عز العرب، لكنها لم تتفاعل مع هذه التعليقات ولم تكشف عن هوية الشخص الذي توجه له الرسالة.

انفصال محمد عز العرب عن أيتن عامر

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مدير التصوير محمد عز العرب انفصل عن الفنانة أيتن عامر في شهر سبتمبر من عام 2022 بعد 6 سنوات زواج حيث احتفل الثنائى بزفافهما في شهر يونيو من عام 2016، وأنجبا طفلين الأولى تُدعى أيتن والثاني يوسف، وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين عز العرب وطليقته أيتن عامر وصلت إلى ساحات المحاكم.

الجدير بالذكر أنه عُرض لأيتن عامر في أكتوبر الماضي فيلم عنب، وشاركها البطولة إسلام إبراهيم، أيتن عامر، كما يضم عدداً آخر من النجوم وهم محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، وظهور خاص للفنان لطفي لبيب، وضيوف الشرف هم محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب سامي مغاوري، حسام داغر، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

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