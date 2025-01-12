زينة تهدد مخرج العتاولة بعدم استكمال الموسم الثاني من المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 04:23 مساءً - تقوم الفنانة زينة خلال الفترة الحالية برحلة مميزة تستمتع فيها بأجواء أوروبية، وقد حرَصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بعدد من الصور عبْر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام. وكتبت زينة تعليقاً على الصور قالت فيه: "ما يمنحك راحة البال هو رضاك بما تملكه. وإيمانك بأن ما يحدث لك هو الخير وهو الأصلح. الحمد لله".

مخرج العتاولة يمازح زينة

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وقد تفاعل عددٌ كبير من محبي زينة مع هذا المنشور، وكان من بينهم مخرجأحمد خالد توفيق الذي مازحها قائلاً: "أسمعك تاني تقولي بردانة وعايزة أروح الكرفان". لترد عليهمازحة: "هههه طب مش جاية وريني بقى هتعمل إيه، جالي عقد عمل في سويسرا وإيطاليا". ليرد عليها مجدداً معلقاً: "هنعمل عتاولة روما وهنشيلك".

الجدير بالذكر، أن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يتم تصويره حالياً على قدمٍ وساق، يشارك زينة في بطولة العمل: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، ومحمد التاجي. والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

تعليقات من منشور زينة على إنستغرام

مشاركة زينة في "الدشاش"

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يُذكر أن الفنانةيُعرض لها الآن فيلم "الدشاش"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد سعد، والذي بدأ طرحه في دُور العرض السينمائي منذ 1 يناير الجاري.

فيلم "الدشاش" يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمهما فيلم "بوشكاش"، الذي تم عرضه في دُور السينما عام 2008. ويشارك في بطولة الدشاش: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزى. وإخراج سامح عبدالعزيز.

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