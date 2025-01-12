زوج مي فاروق يتحدث عنها.. وهذا ما قاله عن فاجعة مقتل شقيقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد العمروسي تفاصيل عن لقاءه بزوجته مي فاروق، وكيف تحولت صدفة الى قصة حب بينهما تكللت بالزواج مؤخراً.

وقال خلال برنامج “بالمايك والقلم”: “مي فاروق الرزق اللي ربنا بعتهولي أنا اتعرفت عليها بالصدفة شعور لما تبقى ماشي في ضلمة وفجأة تلاقي النور، هي وشها حلو عليا جدا وجات نورت حياتي، الحياة استقرار، استقرار روحك وأنا روحي استقرت معاها ودي كانت أهم حاجة بالنسبة ليا”.

وأضاف: “اتقابلنا في فرح المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري، أنا كنت متضايق ومش عايز أروح الفرح وهي كذلك، صديق لي ألح عليً وروحت الفرح وهي كمان واتقابلنا ولما حكينا لبعض المواقف عرفت أن ربنا بيقربنا من بعض وعايزنا نتقابل”.

وأكمل: “هي بالنسبة ليا ست البنات مش بشوف حد غيرها وهي حاجة كبيرة أوي بحترمها وهي بتحترمني وبتمنى ليها كل التوفيق والسعادة”.

وتحدث بتأثر عن شقيقته الراحلة قائلاً: “رحمة بقالها 3 سنين متوفية، أنا كنت بتعامل معاها إنها بنتي، هي توفت عندها 19 سنة في حادث، ومفيش في إيدينا غير إننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.”