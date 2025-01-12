تامر حسني ورامي صبري في الصدارة.. ديو “فعلاً مبيتنسيش” يحصد الملايين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أربعة أيام من طرح ديو “فعلاً مبيتنسيش” للنجمين تامر حسني ورامي صبري، لا يزال العمل يتصدّر قائمة الأكثر تداولاً في العديد من الدول العربية، من بينها مصر، السعودية، لبنان، الإمارات، المغرب، وغيرها، إضافة إلى تحقيقه انتشاراً عالمياً على منصة “يوتيوب”.

الأغنية التي لاقت تفاعلاً واسعاً منذ الساعات الأولى، نجحت في الحفاظ على زخمها، محققةً مشاهدات قياسية حيث تقترب حالياً من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع. هذا الرقم يعكس استمرار تفاعل الجمهور مع العمل، الذي يُعتبر واحداً من أبرز الإصدارات الغنائية في الفترة الأخيرة.

نجاح الكليب لم يقتصر فقط على الجمهور العربي، بل تجاوز الحدود ليحظى بموقع متقدّم في الترند العالمي، ما يُظهر حجم التأثير الكبير الذي حققه التعاون الأول بين النجمين، والذي وصفه الجمهور والنقّاد بأنه “ديو لا يُنسى”.

تامر حسني ورامي صبري، كلٌّ بأسلوبه الفريد، استطاعا من خلال هذا العمل إعادة تسليط الضوء على قوة فكرة الديوهات في الساحة الموسيقية العربية، حيث حمل الكليب إحساساً عالياً وكيمياء واضحة بين الفنانين، مما جعله يحافظ على مكانته في طليعة المشهد الموسيقي بعد أيام من طرحه.