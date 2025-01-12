شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف طن صادرات غذائية والسودان والسعودية أكبر الدول المستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2025، وذلك عن الفترة من 4 - 10يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 45 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 46 زيارة، وأصدرت الإدارة 2226 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1117 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في مفاوضات الجولةالأولى مع الجانب الإماراتي بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5200 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 650 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها خضروات بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنف بنحو 47 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 8 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 71 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1150 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 460 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1450 رسالة بنحو 191 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 210 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول عريض وفول الصويا ، من 82 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها استراليا، أوكرانيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 452 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 225 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 22 منتجًا و12 شركة و 1 مصنع، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 402 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر.ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 23 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 1 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 3 منشآت لتداول الأرز و 3 منشآت لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 30 شكوى وجاري فحص 16 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 444 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الجيزة ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وكما ورد في تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 155 شكوى وبلاغ تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 141 شكوى وبلاغا منها مع السير في فحص ومعالجة باقي الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد حققت خلال عام 2024 نسبة إنجاز بلغت 99.73%، في حين كان حجم الإنجاز المخطط 98.23% ، وهو ما يؤكد إلتزام الهيئة بالتفاعل الإيجابي وسرعة الاستجابة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتلبية رغبات المواطنين، والحرص على ضرورة توفير غذاء صحي وآمن للجميع.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 37 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الأقصر، الاسكندرية، قنا، دمياط، بور سعيد، سوهاج والسويس.

وتم تسجيل 681 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 457 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 364 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية والقاهرة.

وتم تسجيل 20 منشأة تخزينية ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 944 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 66 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الفيوم وأسوان .وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 409 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 42 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، كما قامت الإدارة بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الاسماعيلية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمت المشاركة في اجتماع لجنة الهيئة العامة للمواصفات والجودة لمناقشة مواصفة اللحوم غير المعاملة حراريًا.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 12 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 2 منشأة حديثة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 180 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن عسل أسود، 600 كجم زيوت طعام، 300 كجم فلفل أحمر مطحون، وجميعها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم لحوم منتهية الصلاحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة .

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 10500 عبوة لوليتا منتهية الصلاحية، كما تم تنفيذ 11 قرار للنيابة العامة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن ونصف (ألبان، لحوم، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة) على 41 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا والسرو، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط 124 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية وأخرى تبدو عليها علامات الفساد (لحوم ومصنعاتها، دواجن).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 116 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (طهطا، طما)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما قام الفرع بتنفيذ 5 حملات تفتيشية على عدد 21 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، أخميم، حي شرق) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 17 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، حلوى .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لظهور علامات فساد ظاهري عليها، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتسجيل والإلتزام بتطبيق اشتراطات الهيئة واستكمال إجراءات الترخيص.