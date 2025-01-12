شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد ، حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى في الثامنة مساء اليوم الأحد بمعهد الموسيقي العربية بمشاركة الفنانين أسماء كمال، رضوى سعيد، أحمد الوزيرى، محمد شوقي، أحمد صبرى، محيى صلاح، وكانت قد كشفت إدارة دار الأوبرا عن نفاد تذاكر هذا الحفل منذ عدة أيام.

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فرقة الموسيقي العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.