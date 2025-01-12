رمضان 2025: شيماء علي برفقة حياة الفهد على الملصق الدعائي لمسلسل أفكار أمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - مع بدء العد التنازلي للمارثون الرمضاني المنتظر، بدأت النجمة حياة الفهد الترويج لمسلسلها الجديد "أفكار أمي" وهو العمل الذي تخوض به المنافسة في هذا المارثون، وذلك من خلال طرح ملصق دعائي له عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت عليه برفقة الفنانة شيماء علي التي تشاركها العمل، معلقة: "ترقبونا في شهر رمضان الكريم في مسلسل أفكار أمي".

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متابعي حياة الفهد يتفاعلون مع الملصق الدعائي لمسلسل أفكار أمي

لقى الملصق الدعائي الذي نشرته الفنانة حياة الفهد، تفاعلاً كبيراً من قِبَل متابعيها الذين أكدوا على انتظارهم لهذا المسلسل إلى جانب تهنئتها بالعمل، وذلك من خلال مجموعة من التعليقات، جاء من بينها:"الله يبلغنا خير يارب وانتي بصحة وعافية..ومنتظرين ها المسلسل الجميل"، "يا بعد عيني اجمل من يمثل وارقى من يؤدي الدور، الله يطولنا بعمرج ونشوفك كل سنه متألقه".

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مسلسل أفكار أمي

حظىباهتمام كبير من قِبَل وسائل الإعلام التي تهتم بالشأن الفني، لكونه يجمع نجمين كبيرين من نجوم الساحة الفنية وهم حياة الفهد وإبراهيم الحساوي.

يُشار إلى أن هذا العمل قد أعاد الفنانة حياة الفهد للمنافسة الرمضانية، بعد تغيُّبها العام الماضي؛ إذ كانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل "قرة عينك"، على عكس الفنان إبراهيم الحساوي، الذي كانت له بصمة في السيزون الأخير، من خلال مسلسل "خيوط المعازيب". "

كما يُشار إلى أن مسلسل "أفكار أمي" قد تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بالكويت؛ ليخرج من لوكيشن التصوير الخاص به؛ ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025، وهو من كتابة عبد المحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، ومن إنتاج مؤسسة الفهد، ويضم عدد آخر من النجوم وهم ريم أرحمة، زهرة الخرجي، هيلدا ياسين وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها حياة الفهد، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم؛ مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجياً.

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