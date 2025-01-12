نوال تقدم أغنية ضاع قلبي بوسط جدة.. وهذا ما قالته بعد انتهاء حفلها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - فاجأت الفنانة نوال جمهورها، خلال حفلها ضمن تقويم جدة قبل أيام، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بتقديمها أغنية خاصة ولأول مرة بعنوان "ضاع قلبي بوسط جدة"، والتي أهدتها لجمهورها بجدة والذي تفاعل معها، وتقول كلماتها:

في مكان بوسْط جدّة ضاع قلبي

ما لقيتوا قلب ضايع ياْهْل جدّة؟"

كما نشرت صورة وشكرت جميع القائمين على الحفل، وكتبت: "جيت أنا والشوق بالفرحة نلبي. ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والشكر موصول لشركة بنش مارك وتقويم جدة على التنظيم المميز، وأخص بالشكر الأستاذ والصديق زكي حسنين والغالي محمد زكي، وأشكر الفرقة الموسيقية بقيادة شريك النجاح هاني فرحات، وجمهوري الصادق الحبيب الوفي شكراً على وجودكم بحياتي ودعمكم الدائم لي. الله لا يحرمني منكم".

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حفل نوال ورابح صقر بجدة

هذا واحتضنت مدينة جدة ليلة طربية استثنائية يوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث اجتمع عشاق الفن الخليجي في حفلة مميزة أحياها النجمان الكبيران نوال ورابح صقر، برعاية تقويم فعاليات جدة، وتنظيم شركة بنش مارك.

الحفل الذي أُقيم وسط حضور جماهيري غفير في عبادي الجوهر أرينا، بدأ مع الإطلالة الأنيقة للفنانة نوال، التي أسرت القلوب بأغانيها العذبة وأدائها المميز. ولم يخلُ المشهد من الحنين والرومانسية حين صدح صوتها بأغنيتها "وسط جدة ضاع قلبي"، والتي أهدتها للجمهور، وقدمت مجموعة من أغانيها، كما قدمت نوال برفقة رابح صقر دويتو "كل ما في الأمر أني أعشقك".

‏ثم جاءت فقرة الفنان رابح صقر، الذي طال انتظاره من جمهوره في جدة، بعد غياب استمر عامين، قدم عرضاً حماسياً أعاد الذكريات بأجمل أغانيه، مثل "ما عاد تسأل" و"في منتهى الرقة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

تأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها تقويم فعاليات جدة في نسخته الجديدة.

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