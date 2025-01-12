إصابة 50 شخصاً جراء تصادم قطاري ترام في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، مساء أمس، حادث تصادم بين ترامين في النفق المؤدي إلى محطة القطار الرئيسية.

وقال مدير خدمة الإطفاء والإسعاف في منطقة بارين، رينيه سيلييه، إن الحادث أسفر عن إصابة نحو 50 شخصًا بإصابات وصفت بأنها "في حالة طوارئ نسبية"، مؤكداً أن 15 مصابًا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الترامان متوقفين في المحطة تحت النفق، ونتج الحادث عن حركة رجوع غير مبررة لإحدى العربات.

وأوضح باتريك ماسيفسكي، رئيس مجلس إدارة شركة النقل في ستراسبورغ، أن الحادث وقع نتيجة ازدحام حركة الترام في النفق بسبب التظاهرات وسط المدينة، ما أجبر بعض العربات على التوقف في أماكن غير مألوفة.

وتواصل السلطات الفرنسية التحقيق في الحادث، فيما يستمر العمل على استعادة حركة الترام بشكل طبيعي.