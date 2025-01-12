طلال سام يحمس متابعيه للملكة والقرصان وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - شارك الفنان طلال سام متابعيه صورة له من شخصيته الذي سيجسدها خلال الفترة القادمة في مسرحية "الملكة والقرصان"، وأثار حماس المتابعين وكتب لهم: "شرايكم بالشخصية؟، يلا حجزوا ابي اشوفكم بالمسرح.. رابط الحجز بالبايو "، وكتب: "النجم طلال سام في مسرحية" الملكة والقرصان" على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة - السالمية".

وكان طلال سام قد علق وقت الإعلان عن مسرحية "الملكة والقرصان" وعمله مع الفنانة هدى حسين وكتب: "يا بختي والله ثاني فرصة تجمعني معك".

مسرحية "الملكة والقرصان"

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بودكاست "أريكة"

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مسرحية في زين الزمان

" هي مسرحية ستُقدم في على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية، وهي من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، بدر الشعيبي، طلال سام، غرور صفر، بالإضافة إلى آخرين.وكانقد أعلن مؤخرًا عن انتهاء الموسم الثالث من برنامج البودكاست "أريكة" الذي يقوم بتقديمه كل من الفنانوالفنانة بيبي عبدالمحسن، حيث يستمع الجمهور لـ "البودكاست" دون مشاهدته، وتقوم فكرته على أن يجلس الضيوف على أريكةٍ، ويتحدثون عن موضوعٍ اجتماعي معيَّن، أو قضيةٍ متداولة.قد ترغبين في معرفة بيبي عبدالمحسن تنشر كواليس تصوير بوستر "أريكة"وكان آخر عمل مسرحي تم تجهيزة للفنانمع الفنانة هدى حسين هو مسرحية "في زين الزمان" لكن لم يُعرض، وكان قد صدر قرار بمنع عرض المسرحية بسبب إحالة كاتبتها هبة حمادة وبعض الممثلين إلى النيابة على خلفية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عُرض في رمضان 2024 والذي تضمن حسبما ذكر إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي وقتها، وكانت المسرحية من إخراج سمير عبود، ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، بطولة الفنانة هدى حسين، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ليلى عبدالله، حلا الترك، حنين حسين، و

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