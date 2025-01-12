تكنولوجيا: شاومي تطلق Redmi Buds 6 وWatch 5 وأجهزة باور بانك جديدة عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شاومي أول حدث رئيسي لها هذا العام حيث أعلنت عن الإطلاق العالمي لسماعات Redmi Buds 6 وRedmi Watch 5 إلى جانب جهازي باور بانك جديدين.

تأتي سماعات Redmi Buds 6 بمحركات مزدوجة تشمل محركات ديناميكية مطلية بالتيتانيوم بحجم 12.4 ملم ومكبرات صوت كهرضغطية بحجم 5.5 ملم.

تدعم السماعات تقنية Bluetooth 5.4 مع إمكانية الاقتران بجهازين في وقت واحد توفر أيضًا تقنية عزل الضوضاء النشط ANC مع صوت محيطي 360 درجة وملفات EQ قابلة للتعديل عبر تطبيق Xiaomi Headphones.

وتمنحك البطارية 42 ساعة من الاستخدام الكلي للسماعات وحافظة الشحن وتتوفر باللون الأبيض والأسود والسماوي بسعر 40 يورو

أما سماعات Redmi Buds 6 Pro فتأتي بسعر 75 يورو وتتميز بمحركات ديناميكية مطلية بالتيتانيوم بحجم 11 ملم مع محركات سيراميك كهرضغطية بحجم 6.7 ملم تقدم تقنية ANC محسنة تقلل الضوضاء حتى 55 ديسيبل وتدعم برامج الترميز الصوتية LHDC 5.0 وLC3 تمنحك البطارية 36 ساعة من الاستخدام.

Redmi Watch 5 تأتي بشاشة AMOLED بحجم 2.07 بوصة بدقة عالية وسطوع يصل إلى 1500 نتس الإطار مصنوع من الألومنيوم مع قرص معدني جانبي تعمل الساعة بنظام Xiaomi HyperOS 2، وتدعم إجراء المكالمات بفضل مكبر الصوت والميكروفون المدمجين.

تضم الساعة مستشعر GNSS مدمجًا لتحديد الموقع ومستشعر تتبع معدل ضربات القلب الجديد بدقة 97.1 بالمئة وتشمل ميزات تتبع الأكسجين في الدم ومراقبة النوم والضغط.

تبلغ سعة البطارية 550 مللي أمبير وتدوم حتى 24 يومًا من الاستخدام العادي أو 12 يومًا مع وضع العرض الدائم سعرها يبلغ 109 يورو.

تقدم شاومي أيضًا بنك طاقة Xiaomi 33W Power Bank 10000 بسعة 10000 مللي أمبير مع كابل USB مدمج يدعم شحن الأجهزة بسرعات تصل إلى 33 واط كما يتوفر منفذ USB-A بسرعة 22.5 واط ويبلغ سعره 25 يوروط

أما جهاز Xiaomi 165W Power Bank 10000 فهو مخصص لتوفير شحن سريع للأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب المحمول يتميز بسعة 10000 مللي أمبير وشاشة LED مدمجة وكابل USB-C بسرعات تصل إلى 165 واط.

يمكن للجهاز شحن جهازين بسرعات تصل إلى 120 واط و45 واط أو 65 واط و45 واط للأجهزة غير التابعة لشاومي ويبلغ سعره 50 يورو.

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