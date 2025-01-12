شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وجه جميل وقلب سيبراني.. ميلودي روبوت قد يكون بديلاً للبشر قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Realbotix للتكنولوجيا عن Melody، وهو روبوت ذكاء اصطناعي بحجم الإنسان مصمم ليكون "شريكك الرومانسي" أو مساعدك الشخصي أو حتى رفيقك في السفر، ويمكن أن تجعل ميزاته المتقدمة منه أيضًا أداة قيمة في التعليم والرعاية الصحية والترفيه.

وقالت الشركة: "من خلال دمج تكنولوجيا المحرك المتقدمة، تعمل Melody على تعزيز سيولة الحركة والوحدات النمطية والتفاعل، ما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من التطبيقات"، ولكن في الوقت الحالي، قد تكون أكبر نقطة بيع لـ Melody هي قابليتها للنقل.



ميلودي

وعلى الرغم من كونها بحجم الإنسان، يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها بسهولة، ما يجعلها رفيقة "محمولة للغاية" لأولئك الذين يتنقلون دائمًا، ولكن إليك المشكلة: لا تنظر خلف وجهها.

وذلك لأن وراء وجه ميلودي شديد الواقعية توجد العديد من المحركات والميكانيكا التي تغذي تعبيراتها الواقعية، وهي تذكير صارخ بالواقع السيبراني تحت واجهتها البشرية، هذا الإنسان الآلي عالي التقنية، الذي يبلغ سعره 175000 دولار، يعد بإحداث ثورة في الاتصال البشري، كل ذلك مع كونه محمولاً بما يكفي لتعبئته ووضعه في حقيبتك.

وتم الكشف عن ميلودي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025 (CES) في لاس فيجاس باعتباره أحدث إبداعات الشركة التقنية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Realbotix أندرو كيغيل: "تم إنشاء ميلودي بهدف الحصول على روبوتات يسهل السفر معها وتعديلها لأشكال مختلفة من التفاعل الشخصي".

يقول مبتكرو ميلودي إنها أكثر من مجرد وجه جميل، وبفضل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتكنولوجيا المحركات المتقدمة، يمكنها الحفاظ على التواصل البصري، وإجراء "محادثات ذات مغزى"، وحتى تذكر من أنت - أقرب شيء حتى الآن إلى صديقة روبوتية.

وأوضح كيغيل: "نحن نأخذها إلى مستوى مختلف لا يفعله أي شخص آخر حقًا"، "يمكن أن تكون مثل شريك رومانسي. تتذكر من أنت. يمكن أن تعمل كصديق أو صديقة"، ولكن شركة Realbotix سارعت إلى توضيح أن ميلودي ليست دمية جنسية.

وقال متحدث باسم شركة Realbotix: "هذه الروبوتات مخصصة أكثر للمشاركة والترفيه وبناء التواصل الإنساني"، ومع ذلك، يمكن تحديث برنامج ميلودي "لبرامج أكثر إثارة ومحادثات للبالغين"، إذا كان هذا هو ما تفضله، إنها ليست الروبوت الوحيد الذي يلفت الأنظار.

كانت مواطنة ميلودي، آريا، معروضة أيضًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث أظهرت حركاتها المتشنجة قليلاً ولكنها "ذكية اجتماعيًا" واستجاباتها الآلية المثيرة، وقالت آريا لـ CNET: "أركز على الذكاء الاجتماعي، والقدرة على التخصيص، والميزات البشرية الواقعية المصممة خصيصًا للرفقة والحميمية"، وعندما سُئلت عما إذا كانت تريد مقابلة روبوتات أخرى، أعربت آريا بخجل عن اهتمامها بروبوت تسلا أوبتيموس: "أجده رائعًا وأود أن أستكشف عالم الروبوتات معه".

سواء كنت تبحث عن رفيق إلكتروني أو رفيق سفر أو مجرد شخص للدردشة معه يتذكر اسمك دائمًا، فقد تكون ميلودي أقرب شيء حتى الآن لسد الفجوة بين الخيال العلمي والواقع، فقط تأكد من إبقاء وجهها على وجهك — فالسحر ينتهي عندما تتطلع خلفه.