تكنولوجيا: Samsung Galaxy A36 يدعم شحن فائق السرعة بقوة 45 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حتى الآن، لم تدعم أي من هواتف سلسلة Galaxy A الشحن السلكي بقدرة 45 واط، حيث كان الحد الأقصى المتاح هو 25 واط فقط. لكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع قريبًا، مع إطلاق Galaxy A56 في وقت لاحق من هذا العام بدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وهو ما تم الكشف عنه بالفعل في نوفمبر الماضي.

واليوم، تأتي أخبار مثيرة لعشاق Galaxy A36، حيث ستدعم النسخة القادمة من الهاتف الشحن السلكي بنفس القدرة البالغة 45 واط. وقد أكدت شهادة IECEE هذا الأمر، حيث تم اعتمادها لكل من Galaxy A36 وGalaxy A56.

سيتوفر كلا الجهازين بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7، مما يعني أن الإطلاق الرسمي لن يكون قبل فبراير المقبل على أقرب تقدير، حيث ستسبق هواتف Galaxy S25 هذه الإصدارات في الحصول على أحدث البرمجيات.

من حيث المعالجات، ستزود سامسونج هاتف Galaxy A56 بشريحة Exynos 1580 الخاصة بها، بينما ستعمل Galaxy A36 بشريحة Snapdragon 6 Gen 3 من كوالكوم، ما يمنح الهاتفين تنوعًا في الأداء وتلبية احتياجات مختلفة للمستخدمين.

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