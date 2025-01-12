شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تخطط لمضاعفة إنتاجها في مجال الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت شركة OpenAI، قسم الروبوتات الخاص بها، ثم أعادته مرة أخرى، ما يكشف عن المزيد من خططها فب مجال الروبوتات خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبها قالت كيتلين كالينوفسكي، التي انضمت إلى OpenAI لقيادة الأجهزة في نوفمبر الماضي من قسم نظارات الواقع المعزز في Meta، إن OpenAI ستطور روبوتاتها الخاصة - كاملة بمجموعة أجهزة استشعار مخصصة.

وفقًا للقوائم، سيركز فريق الروبوتات في OpenAI على الروبوتات "ذات الأغراض العامة" و"التكيفية" و"متعددة الاستخدامات" التي يمكنها العمل بذكاء يشبه الإنسان، في إعدادات "ديناميكية" و"حقيقية".

وتخطط OpenAI لإنشاء أجهزة استشعار وعناصر حسابية جديدة لروبوتاتها، والتي سيتم تشغيلها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة داخليًا، فمن خلال العمل على مجموعة النماذج بالكامل، تقوم بدمج أحدث الأجهزة والبرامج لاستكشاف مجموعة واسعة من عوامل الشكل الروبوتية".

وتشير إحدى القوائم إلى أن OpenAI تنوي توظيف عمال متعاقدين لاختبار نماذجها الأولية الروبوتية،وتذهب التوقعات أيضا الي أن روبوتات الشركة قد تكون لها أطراف.

وقد أفادت The Information، مؤخرًا أن OpenAI استكشفت بناء روبوت بشري خاص بها أيا كان الشكل الذي ستتخذه روبوتات OpenAI، في الوقت الذى جمع به قطاع الروبوتات أكثر من 6.4 مليار دولار من شركات رأس المال الاستثماري العام الماضي، وفقًا لـ Crunchbase، مما يوضح الاهتمام بالتكنولوجيا ذات التطبيقات التي قد لا تنتهي.