الملتقى الوطني لخط الدفاع الأول يستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - ينظم برنامج الامارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" فعاليات الملتقى الوطني لخط الدفاع الأول في إطار سلسلة من الملتقيات العلمية الهادفة إلى تطوير مهارات الكوادر الطبية وبناء قدراتها وجاهزيتها للاستجابة الطبية لحالات الطوارئ والكوارث والأزمات بإشراف نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين ورؤساء الأقسام من العاملين في مستشفيات الدولة الصحية الحكومية والخاصة.

ويقام الملتقى في أبوظبي بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الكوارث وبإشراف الفرق الاماراتية الطبية الاحتياطية واعتماد المركز الاوروبي لطب الكوارث ومركز ابوظبي لطب الكوارث.



واشتمل برنامج الملتقى على العديد من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية المعتمدة من قبل مؤسسات بريطانية وأمريكية مرموقة في بادرة مبتكرة هي الأولى من نوعها لتوحيد مناهج ومعايير التدريب لخط الدفاع الاول وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي الملتقى استكمالاً لسلسلة من الملتقيات العلمية والتدريبية التخصصية التي شارك فيها الآلاف من خط الدفاع الأول من الاستشاريين ورؤساء أقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة والتخدير من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة في إطار خطة متكاملة لتدريب 50 ألفاً من الكوادر الطبية وتأهيل ألف من المدربين المعتمدين ليشكلوا نواة لهيئة تدريبية معتمدة من كبار الأطباء تتولى ادارة الاكاديميات الوطنية الطبية التخصصية لتدريب الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث والأزمات وفق منهج موحد معتمد دولياً.