تكنولوجيا: TCL تكشف عن تقنية Nxtpaper 4.0 وجهاز Nxtpaper 11 Plus اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت TCL أحدث تقنياتها Nxtpaper 4.0 خلال مشاركتها في معرض CES 2025، مقدمةً تحسينات مميزة في كل من البرامج والأجهزة.

تتميز تقنية Nxtpaper 4.0 بشاشة حبر إلكتروني ملونة بالكامل، معززة بتقنية الطباعة الحجرية النانوية لتحسين وضوح العرض. توفر التقنية الجديدة تجربة مشاهدة مميزة، حيث تتيح عرض الوسائط عالية الدقة وقراءة النصوص الصغيرة بسهولة. كما تدعم الشاشة تغطية التدرج اللوني sRGB بنسبة 100 بالمئة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المتنوعة.

أول جهاز يتبنى هذه التقنية هو الجهاز اللوحي Nxtpaper 11 Plus، والذي تصفه TCL بأنه أول جهاز لوحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تأتي الشاشة بحجم 11.5 بوصة بدقة 2.2K، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 550 نتس، مما يجعلها مثالية للاستخدام تحت ضوء الشمس. يدعم الجهاز أيضًا قلم T-Pen الخاص بـ TCL.

يتضمن Nxtpaper 11 Plus ميزات ذكية، مثل خاصية Circle to Search من جوجل، التي تتيح البحث السريع عن أي عنصر معروض على الشاشة.

كما يقدم الجهاز ميزات ذكاء اصطناعي مبتكرة، منها المذكرة الصوتية الذكية التي تقوم بتسجيل المناقشات وتلخيصها، وترجمات AI التي توفر ترجمة فورية في الوقت الحقيقي، والمترجم الذكي الذي يعمل على النصوص والصور والصوت.

لم تكشف TCL بعد عن تفاصيل إضافية مثل سعر الجهاز أو موعد توفره. ومع ذلك، أكدت الشركة أنها تستعد لإطلاق مزيد من الأجهزة المزودة بتقنية Nxtpaper 4.0 قريبًا.

المصدر