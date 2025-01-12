تكنولوجيا: خليفة Vivo X Fold3 Pro قد يأتي بكاميرات أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان قد تميز هاتف Vivo X Fold3 Pro بوجود 5 كاميرات، لكن من المتوقع أن يأتي خليفته بـ 4 كاميرات فقط.

رغم أن تسريب Digital Chat Station لم يحدد أي كاميرا سيتم حذفها، إلا انه من الواضح أنه سيتم الحفاظ على عدسة التكبير المنظار التي تحمل علامة Zeiss 3 Pro.

كما يُتوقع أن تشمل الكاميرات الرئيسية العدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغطاء. من المرجح أن تكون الكاميرا الثانية على الشاشة الرئيسية هي التي ستُستبعد.

وتشير تسريبات Digital Chat Station أيضًا إلى أن الجهاز القابل للطي القادم قد يشهد تقليصًا في المواصفات الطرفية مقارنةً بالنسخة السابقة. يشير هذا إلى العديد من التحديثات، مثل اتصال Bluetooth 5.4 المحسن الذي يدعم aptX أو منفذ USB 3.2 Gen 2 type-C الذي يقدم سرعات شحن عالية.

مع ذلك، لم يُذكر الجهاز القابل للطي المعني تحديدًا، مما يفتح المجال لاحتمال أن تكون هذه التغييرات تتعلق أيضًا بأجهزة أخرى، مثل الجيل التالي من سلسلة Honor Magic V.

ورغم ذلك، يُتوقع أن يستمر الجهاز في دعم الشحن اللاسلكي، وهو ميزة ما زالت تثير الإعجاب حتى في عام 2024.

من المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق كل من Magic V وX Fold في عام 2025 ببطاريات أكبر تصل سعتها إلى حوالي 6000 مللي أمبير، ولكن مع تصميم أخف مقارنة بأسلافهم.

ومع ذلك، قد يواجه كلا الجهازين منافسة قوية من OnePlus Open 2، الذي يُتوقع أن يكون مشابهًا في المواصفات ولكن مع تصميم أنحف يصل سمكه إلى 8.9 ملم فقط عند إغلاقه.

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