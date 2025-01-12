تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي مع ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل قياسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Xiaomi 15 Ultra في تسريب سابق بنسختين مختلفتين من الهاتف المحمول الرقمي عبر الأقمار الصناعية، ولكن وفقًا لتقرير جديد من DCS، هناك اختلاف بينهما.

ويبدو أن النسخة الأولى (25010PN30C) ستكون قادرة على دعم المراسلة عبر الأقمار الصناعية عبر شبكة Beidou، بينما النسخة الثانية (25019PNF3C) لن تتمتع بهذه الميزة. يعتمد تقرير DCS على التسجيل الجديد الذي أجرته شاومي مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) حول كلا الجهازين.

إذا صحت هذه التفاصيل، فقد يدعم هاتف 15 Ultra إطلاقه في فبراير 2025، مع سعيه للتفوق على منافسيه المباشرين مثل OPPO Find X8 Ultra وVivo X200 Ultra في السوق الصينية.

وفقًا لذلك، قد يُقدم 15 Ultra باعتباره هاتفًا رائدًا مع ميزة إجراء المكالمات عبر الأقمار الصناعية عبر شبكة Tiantong، مع إصدار إضافي يتيح إرسال الرسائل بشكل مستقل عن شبكات GSM.

من المتوقع أن تأتي سلسلة 15 الرئيسية، بما في ذلك 15 Ultra، بتصميم مشابه لسلسلة 14 Ultra، لكنها ستشمل كاميرات خلفية محسّنة تحمل علامة Leica التجارية، وشاشة أقوى، بالإضافة إلى ترقية إلى مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite من كوالكوم للحصول على أفضل الأجهزة المتطورة المتوفرة في الهواتف الذكية العاملة بنظام اندرويد.

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