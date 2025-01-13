شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. الكابوس يتوسع مع توقعات باشتداد الرياح مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

حرائق كاليفورنيا

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ضحايا حرائق لوس أنجلوس

الحرائق الأكثر كلفة

الاستعانة بكلاب مدربة

الدمام - شريف احمد - تستمر الحرائق التي أودت بـ16 شخصًا على الأقل في لوس أنجلوس في التوسع، ويمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية.وتواصل المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء، إحصاء الضحايا مع تسجيل 16 قتيلًا حتى مساء السبت، وهي حصيلة قابلة للارتفاع بحسب السلطات.وحذّرت ديان كريسويل من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ موضحة أن "الوضع لا يزال حرجا".وأضافت في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" أن "الرياح من المرجح أن تصبح خطيرة مجددًا"، وحثت الناس على البقاء في حالة يقظة شديدة.وبعد تراجع وجيز في شدة الرياح، تتوقع السلطات أن تعود بقوة، وقال أنتوني ماروني رئيس أجهزة الإطفاء في المنطقة "هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ونبات جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجليس عند مستوى عال".ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس السبت إلى شمال غرب لوس أنجليس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان فضلًا عن متحف غيتي وأعماله الفنية التي لا تقدر بثمن.وأتت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمّرة "أكثر من 12 ألف" منشأة وهو عدد يشمل الأبنية وكذلك السيارات، على ما أوضحت السلطات السبت.وبدأ عدد كبير من السكان يشكك في فاعلية إدارة السلطات للأزمة خصوصا وأن فرق الإطفاء وجدت نفسها أحيانا أمام خزانات مياه فارغة أو تعاني من ضغط مياه منخفض.وشددت رئيسة البلدية كارين باس التي تعرضت لانتقادات شديدة، على أن المسؤولين السياسيين وأجهزة الإغاثة والأمن "جميعا على الموجة نفسها".وطلب حاكم الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة غافين نيوسوم الجمعة "مراجعة مستقلة وكاملة" لأجهزة توزيع المياه في المدينة.ويتوقع أن تنجم عن هذه الكارثة أضرار بقيمة عشرات مليارات الدولارات ويخشى بعض الخبراء أن تكون هذه الحرائق الأكثر كلفة التي تسجل حتى الآن.ويواصل عمال إنقاذ يستعينون بكلاب مدربة، تفقد الأنقاض بحثًا عن جثث أو بقايا بشرية.وقال شريف مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا السبت إن التحقيق لتحديد أسباب هذه الحرائق يتواصل بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).وأكد قائلًا: "لن نهمل أي فرضية. إن كان الأمر يتعلق بعمل إجرامي، وأنا لا أقول ذلك، يجب أن نلقي القبض على الشخص أو الأشخاص المسؤولين".