الامارات | الطقس المتوقع غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:53 والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 85 35

دبي 26 16 75 30

الشارقة 25 13 80 35

عجمان 24 16 85 40

ام القيوين 24 12 85 45

رأس الخيمة 27 15 80 45

الفجيرة 27 16 75 45

العـين 26 13 70 35

ليوا 25 12 90 30

الرويس 25 11 90 40

السلع 26 13 90 45

دلـمـا 24 17 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 75 50

أبو موسى 22 19 75 50.