تكنولوجيا: Khadas Mind 2s: أول حاسب صغير بتصميم مذهل وقابلية توسعة رائعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر جهاز Khadas Mind 2s الجديد كحاسب صغير أنيق التصميم، يتميز بهيكل نحيف مع إمكانيات توسعة متعددة. بعد أن تم إطلاق جهاز Mind 2 العام الماضي مزودًا بمعالجات Intel Core Ultra 100H، تم تحديثه الآن مع شرائح Arrow Lake-H، مما يعزز الأداء بشكل كبير.

يمكن تجهيز جهاز Mind 2s الآن بمعالج Core Ultra 7 255H، الذي يأتي مع 16 نواة، تشمل 6 نوى Lion Cove عالية الأداء، 8 نوى Skymont عالية الكفاءة، ونواة Skymont منخفضة الطاقة.

وفي اختبارات الأداء أحادي النواة ومتعدد النواة، قدم Core Ultra 7 255H أداء مشابهًا لشريحة Ryzen 9 7940HX “Dragon Range” و Ryzen AI 9 HX 370 “Strix Point”.

يمكن تزويد النظام بما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X-8400 و2 تيرابايت من مساحة تخزين PCIe بفضل فتحة M.2 2230، بالإضافة إلى فتحة M.2 2230 ثانية للتوسعة المستقبلية.

على الرغم من عدم وجود دعم للرسومات المخصصة بشكل مدمج، يمكن إضافة وحدة معالجة الرسوميات باستخدام واجهة Mind Link بسرعة 256 جيجابايت/ثانية ووحدة معالجة الرسوميات الإلكترونية RTX 4060 Ti-powered Mind Graphics eGPU، والتي تُباع بشكل منفصل. يزن الحاسب 435 جرامًا فقط وسماكته 20 مم، مما يجعله واحدًا من أصغر الحاسبات المتوفرة في السوق.

يتميز الجهاز بتنوع المنافذ، حيث يحتوي على HDMI 2.1، Thunderbolt 4، USB4، ومنافذ USB-A 3.2 Gen2 مزدوجة. أما بالنسبة للاتصالات اللاسلكية، فيدعم الجهاز Bluetooth 5.3 وWiFi 6E. يتضمن أيضًا بطارية مدمجة بقوة 5.55 واط في الساعة توفر 25 ساعة من زمن الانتظار.

من المتوقع أن يتوفر حاسب Khadas Mind 2s بدءًا من الشهر المقبل، رغم أن التفاصيل المتعلقة بالسعر ما زالت غير معلنة. ولكن بالنظر إلى أن سعر جهاز Mind 2 الذي يعمل بمعالج Core Ultra 7 155H يبلغ 1099 دولارًا، يُتوقع أن يكون سعر Mind 2s أعلى.

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