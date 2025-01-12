تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق جهاز لوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نادرًا ما يتم إطلاق الأجهزة اللوحية الرائدة بنظام اندرويد والمدعومة بأحدث شرائح كوالكوم، حتى مع التحديث السنوي للهواتف الذكية إلى معالجات الشرائح المتطورة.

وحتى الآن، لم يتم طرح أي جهاز لوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite، لكن هذا قد يتغير قريبًا وفقًا لتسريبات جديدة.

ولكن تشير إشاعة جديدة من مصدر موثوق إلى أن شاومي تعمل على تطوير جهاز لوحي جديد سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite.

من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الجهاز في وقت لاحق من العام الحالي، ورغم غياب التفاصيل الدقيقة حاليًا، فإن استخدام معالج رائد كهذا يعني أن المواصفات الأخرى ستكون على نفس المستوى.

نتوقع أن يضم الجهاز شاشة كبيرة بدقة عالية، وذاكرة عشوائية (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت، وربما تصل إلى 12 أو حتى 16 جيجابايت. كما يُرجح أن يأتي ببطارية ضخمة تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير في الساعة لتلبية احتياجات الأداء القوي.

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