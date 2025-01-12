أول ظهور رسمي لمي عز الدين بعد رحيل والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - خرجت الفنانة مي عز الدين من حالة العزلة التي فرضتها على نفسها خلال الفترة الماضية بعد أزمة رحيل والدتها المفاجئة، وعادت مجدداً لممارسة حياتها العملية من خلال المشاركة في التحضيرات الخاصة بمسلسلها الرمضاني الجديد "الحب كله".

أول ظهور لمي عز الدين

ظهرت مي عز الدين برفقة صناع العمل لعل أبرزهم آسر ياسين ودياب، وذلك خلال التحضيرات الخاصة بالعمل، وكان لافتاً للانتباه أنما زالت ترتدي ملابس الحداد السوداء حزناً على رحيل والدتها.

وقد تفاعل محبي مي عز الدين مع هذه الصور وتم تداولها بشكلٍ مكثف عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتمنى الكثير منهم لمي أن تتجاوز هذه الأزمة وتحقق نجاح كبير من خلال هذا العمل.

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معلومات عن مسلسل الحب كله

مسلسل "الحب كله" بطولة آسر ياسين،، دياب، أشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل بالتزامن مع بدء تصويره، وهو مكون من 15 حلقة ومن إخراج تامر محسن.

مسلسل "الحب كله" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسد النجم آسر ياسين خلال العمل شخصية رجل أعمال كبير ويتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عزالدين علاقة حب تنتهي بالزواج في تطور مشوق الأحداث.

عمل مسرحي مميز

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يُذكر أنقدمت الشهر الماضي عرض مسرحية "قلبي وأشباحه" ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وشارك في بطولة العرض عمرو يوسف، سليمان عيد، حاتم صلاح، حمدي الميرغني، إيمان السيد، إبرام سمير وغيرهم، وهي من تأليف طه زغلول، نور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي، وإخراج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

تدور أحداث المسرحية في إطار رعب كوميدي، أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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