خالد المظفر يقدم العرض 236 والختام لمسرحية الأول من نوعه بالكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 01:27 مساءً - كشف الفنان خالد المظفر أنه بصدد تقديم العرض الأخير والختام بالكويت لمسرحية "الأول من نوعه" والذي سيصل إلى 236 عرضًا مسرحيًا، ونشر صورًا له من المسرحية وكذلك صورة لمشاركته ابنه عبدالله معه وعلق وكتب: "قاعة المسرح كانت مهجورة وقلت بداخلي الجمهور الكويتي. يستاهل نقدم له أفضل ما نملك من إمكانيات ومجهود، لكن ما كنت متخيل اني اوصل العرض رقم 235، والعرض القادم هو العرض الأخير والختام بالكويت رقم 236، "الأول من نوعه" اكثر مسرحية عرضت بتاريخ المسرح الكويتي. لمدة 8 شهور فقط عمل للتاريخ، الشكر لله ومن ثم الجمهور الكويتي والخليجي والطاقم الفني والإداري".

مسرحية "الأول من نوعه"

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وكانتللفنانقدمت أول عروضها بدولة الكويت خلال عيد الفطر وأيضًا عيد الأضحى، على مسرح سوق شرق، والمسرحية من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان، عبدالله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، وخالد العجيرب.

وقُدمت بعد ذلك عروض بالرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وأيضاً سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وعادت من جديد لتقديمها في الكويت أيضًا.

آخر أعمال خالد المظفر الدرامية

أما آخر أعمال الفنان خالد المظفر الدرامية فهي الموسم الرمضاني 2024، حيث شارك بعملين، الأول مسلسل "ورثة بن عاقول" بمشاركة نجوم قروب البلام، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وبطولة: الفنان حسن البلام، عبدالرحمن العقل، سماح، حصة النبهان، فهد البناي، عبدالعزيز النصار،

أما المسلسل الثاني فهو "عائلة أكرم عزالدين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عادل البلوشي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز صفر، وبطولة: الفنان محمد جابر، خالد المظفر، عبدالله الخضر، نوف السلطان، بيبي عبد المحسن، أحمد المظفر بالإضافة إلى آخرين.

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