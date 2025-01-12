شكرا لقرائتكم خبر عن المحيطون بـ إليسا .. فقدت أهمهم! والان مع تفاصيل الخبر

تغير المشهد حول النجمة اللبنانية اليسا ! مشهد من يحيطون بها أو بمعنى أدق من كانوا يحيطون بها، مشهد من كانوا يقتربون منها ويخافون عليها وأبرزهم مدير أعمالها أمين أبياجى رفيق المشوار الذى كان معها منذ البداية لسنوات وسنوات طويلة، رفيق الألبومات والحفلات والبرامج والنجاح كله حتى قبل عامين تقريبًا، حيث انفصلا هذا الثنائى والدويتو الناجح في العمل، ومن بعدها تغير شكل إليسا على أرض الواقع في حفلاتها وما يسبق حفلاتها من مؤتمرات صحفية وتصريحات تصدر من النجمة اللبنانية غريبة بعض الشيء، وهو ما يوضح أثر الغياب الواضح لمدير أعمالها الذى لم يملأ مكانه أحد.

ما زال كل ما يتعلق بالنجمة اللبنانية إليسا يهم ويشغل بال جمهورها حتى وإن كان يخص حياتها الشخصية.. ليس بمزاج إليسا لكنه أمر واقع نظرًا لكونها نجمة صاحبة شعبية فى الوطن العربى، لذلك فكل أمر أو مسألة أو كلمة تكتبها إليسا على "فيس بوك"، "تويتر"، "إنستجرام" وكل صورة تنشرها وكل تصريح تصدره هو ملك جمهورها طالما خرج من عند إليسا، كما حدث مع آخر ظهور لها في أحد المؤتمرات الصحفية قبل حفلها الغنائى، فهل تحتاج إليسا إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية ؟ بالتأكيد تحتاج إلى ذلك فهى لا تستطيع أن تدير ملفها الفني بمفردها لأنها باختصار نجمة وكيان يحتاج إلى فريق عمل فنى من الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى ما زال أيضا ألبوم إليسا الجديد غامض، فلا جديد بخصوصه، خاصة أن مشكلة ألبومها الأخير الذى خرج للنور بعد مشاكل إنتاجية، له توابع قضائية في المحاكم، ومن المفترض أن يصدر الحكم بين اللحظة والأخرى.



إليسا



إليسا



إليسا