شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم أسرة شكرى سرحان: سنلجأ للقانون فى واقعة الإساءة للراحل والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكري سرحان، لـ الخليج 365، إن الأسرة ستلجأ للقانون إذا لم تستطع الأسرة الحصول على حقها الأدبي من خلال نقابة المهن التمثيلية، حيث سيقدم شكوى رسمية غدا الأحد.



وتعود القصة لخلاف نشب بين الأسرة والفنان الشاب عمر متولي، وذلك من خلال برنامج الأخير على الإنترنت، ونشرت أسرة محسن سرحان بيانا صحفيا جاء فيه: "لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولى فى أحد البرامج على السوشيال ميديا، والذى انتقد موهبة الفنان الكبير شكرى سرحان، ووصفه بأنه في مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا، وأوجه ردى عليك ببعض الحقائق التى لا تعلمها لصغر سنك وموهبتك وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصرى والعربى".

وأضاف البيان: "شكري سرحان خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي، ووقف أمام زكى طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبى وعمره لا يتجاوز السادسة عشر.. شكرى سرحان عندما كان أصغر منك سنا كان أغلى نجم فى الوطن العربى ويشار إليه بالبنان من مخرجين ومنتجين ونقاد لقيامه ببطولات، فقد قام ببطولة ابن النيل وهو ابن العشرين وابن النيل واحدا من أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما وتبعه بأفلام الزوجة الثانية وقنديل أم هاشم واللص والكلاب ولم يتجاوز عمره الثلاثين، وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات".



وأكمل البيان: "شكرى سرحان اختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء 100 سنة سينما بمشاركة مائة ناقد فنى، جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه فى أكاديميات الفنون، وحصل شكرى سرحان على نصيب الأسد برصيد 16 فيلما، معظمهم بطولة مطلقة".