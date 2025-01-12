شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول بعد رحيل والدتها يدفع مي عز الدين لتصدر محركات البحث والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الترقب يعيشها جمهور النجمة مي عز الدين، الجميع يحاول الاطمئنان عليها وعلى حالتها النفسية بعد رحيل والدتها خاصة أن الجمهور على علم بقدر تعلق مي عز الدين بوالدتها، وهو ما تسبب في حالة انهيار عصبي منعت مي من حضور جنازة والدتها.

الظهور الأول من كواليس مسلسل الحب كله والتي تشارك في بطولته مع النجم آسر ياسين، جاء بمثابة رسالة طمأنة من مي عز الدين لجمهورها الذي يتلهف معرفة أخبارها ويرد الاطمئنان عليه بأنها بخير، بكل تأكيد الحياة بعد رحيل الأم أو الأب ليست كالحياة في ظل وجودهما، لكنها سنة الحياة، وهي الصور التي جمعت مي عز الدين وآسر ياسين ودياب ومحمد سرى مدير المشروعات فى "ميديا هاب – سعدى جوهر"، والمخرج تامر محسن .

ظهرت مي عز الدين مرتدية "كاب" ويبدو عليها أنها لا تزال في حالة التأثر بوفاة والدتها، ما دفع العديد من الجمهور على صفحات السوشيال ميديا يتمنى لها أن تمر تلك المرحلة على خير، مقدمين لها كامل الدعم في العودة للعمل والظهور لمواجهة الواقع من الجديد أملين في أن تستعيد مي عز الدين زمام أمور حياتها بعد الخسارة الفادحة التي خسرتها برحيل والدتها.

وكان بدأ المخرج تامر محسن، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الحب كله" برفقه أبطال المسلسل كل من النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وكانت آخر مشاركة للنجمة مى عز الدين، في الدراما، بمسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر مشاركة درامية للنجم آسر ياسين في الدراما الرمضانية، بمسلسل بدون سابق انذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



مي عز الدين



الفنانة مى عز الدين



مى عز الدين



مي عز الدين



آسر ياسين



مى عز الدين بصحبة آسر ياسين ودياب وتامر محسن ومحمد سري وفريق العمل