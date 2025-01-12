شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. الجنيه الذهب بـ 30080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 نحو 30080 جنيها، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الكون الرئيسي للجنيه الذهب 3800 جنيه.

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيهاً، رغم الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول العالي على الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيهات.

الجنيه الذهب 30080 جنيها. ما هي توقعات بنوك الاستثمار للذهب؟

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.