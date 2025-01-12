ما بين سيد الناس وتقابل حبيب: إنجي كيوان حاضرة في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 04:23 مساءً - تعيش إنجي كيوان حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية؛ إذ تشارك في عملين دراميين منتظر عرضهما في السيزون الرمضاني المقبل، إلى جانب مشاركتها في عمل سينمائي عالمي.

إنجي كيوان تشارك في موسم دراما رمضان بمسلسلين

تشارك إنجي كيوان النجم عمرو سعد لأول مرة في السباق الرمضاني القادم 2025، من خلال، إخراج محمد سامي، الذي شارك في التأليف مع خالد صلاح. وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد بالتوازي مع شبكة قنوات MBC.

يتكون مسلسل سيد الناس من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته أيضاً: إلهام شاهين، أحمد زاهر، وخالد الصاوي.

وفي السباق الرمضاني أيضاً، تشارك إنجي كيوان مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في بطولة المسلسل الاجتماعي الرومانسي وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. ويشارك في بطولته أيضاً: كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، ومحمود ياسين جونيور.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريباً لإنجي كيوان، فيلم: في القلب، بطولة خالد سليم، ونسرين طافش.

أحدث أعمال إنجي كيوان

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أما أحدث أعمال إنجي كيوان الدرامية؛ فهو مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة نتفليكس، وقد حقق نجاحاً بأنحاء العالم. من تأليف وإخراج الأردنية تيما الشوملي.

ودارت أحداث هذا الجزء حول "سارة" تارا عبود، التي حاولت التقرُّب من ملهمتها "تسنيم" سارة يوسف، وتسعى لتحقيق الشهرة عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين مساعدتها.

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مشاركة سينمائية عالمية

ومؤخراً، بدأتمشوارها السينمائي بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/ الإيطالي Paradox Effect، وتشاركفي بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم: هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو، وأوليفر تريفينا.

من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت كيوان في بطولتها، مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عُرض على منصة شاهد؛ محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه في 2021. وشاركت في بطولته مع: كندة علوش، وتارا عماد. والمسلسل الغنائي الكوميدي مجنونة بيك مع: مريم الخشت، وأمير المصري. ومسلسل ألفريدو، الذي شاركت إنجي في بطولته مع النجمة إلهام.

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