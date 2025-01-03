شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 9.. حملة على السوشيال ميديا ضد أمجد لاتهامه بالتحرش والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم "ضبط وإحضار" وكتبها محمود عزت وأخرجها عادل أحمد يحيى، حيث تُفاجأ ليلى (شهيرة الصاوى) بأن هناك حملة على السوشيال ميديا ضد ابنها أمجد (حمزة دياب) لاتهامه بالتحرش، ولكنها في نفس الوقت تحاول إظهار بأن الأمر بسيط، وذلك في مكالمتها مع صديقتها التي حاولت الاطمئنان عليها هي وابنها.

أمجد يخبر والدته بأنه تحدث مع جارتهم روزانا الفتاة التي دشنت صفحة على السوشيال ميديا لنشر منشورات تتهمه بالتحرش، حيث حاول إقناعها بإغلاق هذه الصفحة، وبعد معرفة والدته بأنه تحدث معها عنفته وطلبت منه عدم التحدث مع هذه الفتاه، وتصر بأن الفتيات اللاتي قررن التقدم ببلاغ سيندمن على تصرفاتهن.

وبدأت الحلقة بظهور ليلى وهى سيدة ثرية، تصطحب ابنها أمجد معها إلى على الساحل رغماً عنه، خاصة أنه كان مرتبطا بحفل مع أصدقائه ويبدو أن ابنها متورط في أمر ما وتريد والدته إخفاءه لبضعه أيام حتى تهدأ الأمور.

يتم الكشف أن أمجد متورط في قضية تحرش بعدد من الفتيات، وقامت إحداهن بنشر صور لفضحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت نفسه تتحدث ليلى مع زوجها لمعرفة تطورات الأزمة ليبلغها زوجها بأنه تقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد الصفحة التي تعمل على التشهير بابنه، فيما تحاول ليلى إقناع ابنها بأن الأمر خطيرا ولا بد من الاختفاء لحين هدوء الأوضاع.

وتناقش الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.