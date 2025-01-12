انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف شرائح المجتمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان، إن "السامرائي زار اليوم مضيف الشيخ عارف جاسم العباس الأحبابي في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدي"ن.كان في استقباله الشيخ عارف بحضور عدد من شيوخ ووجهاء عشيرة الأحباب، حيث ناقش اللقاء القضايا التي تهم أبناء المحافظة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية".

وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على دور العشائر الفاعل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ودعم استقرار المجتمع، وبناء الوطن".

