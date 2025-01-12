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الخليج اليوم .. استولوا على 2.8 مليون.. الأمن العام يقبض على عصابة احتيال مالي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث احتيال مالي، إذ استولوا على أكثر من 2.8 مليون ريال في عمليات احتيال بيع سبائك ذهب مزيّف، وذلك بعدما ارتكبوا نحو 31 حادثة احتيال مالي.

 

وطبقاً لبيان شرطة منطقة مكة المكرمة، فإن المحتالين اتخذوا أسلوبًا إجراميًا بوجود سبائك ذهب لديهم وإيهام ضحاياهم ببيعها لهم بطرق غير نظامية.

 

في مرحلة التفاوض، عرض المحتالون سبائك ذهب سليمة لكسب ثقة ضحاياهم ثم تسليمهم قطعًا معدنية شبيهة بالذهب، وبعدئذ التواري عن الأنظار، ومن ثم تمكنت مكافحة عمليات الاحتيال المالي في الأمن العام من القبض عليهم وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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