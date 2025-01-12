الخليج اليوم .. 115 منظمة حقوقية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الحوثي بالبيضاء



الرياض - كتب موسى القحطاني - دانت 115 منظمة حقوقية يمنية الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ الخميس 9 يناير 2025 بحق المدنيين والأعيان المدنية في قرية الحنكة، قبيلة آل مسعود، بمنطقة قيفة رداع في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، الجمعة، أن الهجمات الحوثية أسفرت عن مقتل وإصابة 13 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، كما تضمنت الجرائم حصاراً خانقاً على القرية وقصفاً بالطائرات المسيرة، إضافة إلى منع المصابين من تلقي الإسعافات، وتدمير وإحراق دور العبادة والممتلكات، مشيرة إلى أن مئات الأسر أُجبرت على النزوح تحت وطأة الحصار والقصف، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت المنظمات إن الميليشيا كثفت من تصعيدها العسكري من خلال إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة واعتقال عدد من السكان بتهم وصفتها بالملفقة، كما قامت بقطع المياه والغذاء والأدوية عن سكان القرية، مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب أي استجابة دولية عاجلة.

ووصفت المنظمات هذه الانتهاكات، التي تشمل القتل العمد، الحصار، التهجير القسري، واستهداف دور العبادة والأعيان المدنية، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس الطبيعة الإجرامية للميليشيا التي تستهدف بث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات والضغط على الحوثيين لرفع الحصار فوراً عن قرية الحنكة، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها.



وأكد البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يبرهن على عدم اكتراث الحوثيين بجهود السلام أو الالتزام بأي اتفاقيات، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

ومنذ ثلاثة أيام، تتعرض منطقة "حنكة آل مسعود" في "قيفة" بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، لهجوم كثيف من قبل الحوثيين مصحوباً بقصف بالدبابات والطيران المسير، أسفرت حتى اللحظة وفق إحصائية أولية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين، بينهم 3 نساء، فضلاً عن تدمير عدد من المنازل وتفجير المساجد ودور تحفيظ القرآن.