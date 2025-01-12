شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات فى اليمن تتسبب فى انفجار محطة غاز ومصرع وإصابة أكثر من 70 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية بسقوط أكثر من سبعين شخصا بين قتيل وجريح اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

وذكر المصدر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين قبائل قيفة رداع وجماعة الحوثيون.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة".

وأضاف أن الحريق اندلع بأكثر من 20 سيارة وألحق أضرارا مادية واسعة في محيط المحطة.