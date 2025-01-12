هل شرب السحلب يؤثر على فقدان الوزن؟.. حالة واحدة تجعله مفيدا للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر مشروب السحلب من أهم المشروبات الشتوية، ويحب الكثيرون تناوله للاستمتاع بمذاقه المميز، والمساعدة على التدفئة في الطقس البارد، فضلًا عما يحققه من فوائد عديدة للجسم بفضل احتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه قد يؤثر على فقدان الوزن، خاصةً لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية، ويتساءل بعض الأشخاص من متبعي الحميات الغذائية هل يُمكن تناول السحلب أثناء الرجيم في فصل الشتاء؟

فوائد السحلب على صحة الجسم

يحتوي السحلب على كميات عالية من الألياف، ما يجعله مشروبًا لذيذًا ومفيدًا للجسم، وفق ما أكده الدكتورة رامي رمزي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إذ يساعد السحلب على كبح الشهية والسيطرة على الجوع، كما يساعد على إبقاء المعدة ممتلئة عدة ساعات، بسبب ما يحتوي على فيتامينات، وعلى الرغم من مساهمته في التحكم بالشهية، إلا أن يحتوي على الكثير من السكريات التي قد تكون ضارة على الجسم بصورة كبيرة.

تأثير السحلب على فقدان الوزن

حذر استشاري التغذية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، من تناول السحلب بكميات كبيرة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله، كما نصح بضرورة تقليل السكر عند تحضيره، لأنه يؤدي إلى احتباس السوائل بالجسم، وبالتالي قد يحدث زيادة في الوزن بصورة كبيرة.

فوائد السحلب للجسم

وأشار إلى أنه في حال ضبط السكر في السحلب، وعدم إضافة الكثير، فهناك مجموعة من الفوائد التي يحققها السحلب للجسم، تتمثل في التالي: