شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن الضجيج والأخطار.. اشتراطات بناء المساجد المركزية ومصليات العيد والان نبدء بالتفاصيل

اختيار موقع المسجد

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اشتراطات التخطيط العمراني لبناء وتطوير المساجد في المملكة، وصنّفت المساجد إلى 5 أنواع ”محلي، جمعة، مركزي، عيد، ومسجد طريق“.وأكدت أهمية اختيار موقع المسجد المحلي في منطقة سكنية أو تجارية، بمساحة 750 - 2800 م، لضمان سهولة الوصول إليه سيرًا على الأقدام، على أن يخدم ما بين 1500 - 4000 نسمة من المجموعات السكنية في المجاورات السكنية أو المناطق التجارية.وأضافت: يتراوح نصيب المصلي بين 1,2 - 1,5 م، ومن خصائصه أنه يتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية، ويتم توفيره على مستوى أصغر تجمع عمراني، ويلزم الاهتمام بمسارات المشاة المؤدية إلى المسجد، حيث يجب توفير ساحة للوقوف وأخرى للمشاة.وأشارت إلى اختيار الموقع لمسجد الجمعة بحيث يحاذي طريق السيارات لتسهيل عملية الوصول إليه، وبمساحة 2000 - 6000 م، ويتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية إضافة إلى صلاة الجمعة، ويخدما بين 5 - 20 ألف نسمة.وتابعت: يتراوح نصيب المصلي بين 1,25 - 1,4 م، ويجب الاهتمام بمسارات المشاة في المساكن القريبة التي يكون المسجد الجامع فيها أقرب من المساجد المحلية، ويلزم توفير مواقف عامة بجوار المسجد الجامع بمساحة لا تقل عن 20% من مساحة المسجد.وبيّنت أن المسجد المركزي يخدم النطاقات العمرانية التي يخدمها مسجد الجمعة كحد أدنى، حيث يقع على مساحة تتراوح بين 4000 - 30000 م، ويخدم ما بين 20 -100 ألف نسمة، ويتراوح نصيب المصلي بين 1,05 - 1,2 موأكملت: يجب أن يوفر الموقع إمكانية التوسع والامتداد، ومراعاة ارتباط الموقع بشبكة النقل العام، وأن يكون بعيدًا عن الضجيج والتلوث والدخان والأخطار البيئية، مع توفير مواقف عامة بجوار الموقع بمساحة لا تقل عن 30% من مساحة المصلى.وأشارت إلى أهمية اختيار موقع مسجد العيد، بحيث يكون في موقع يحاذي مساحة مفتوحة لاستيعاب أعداد المصلين في صلاة العيد وبمساحة 4000 - 30000 م2، وأن يخدم ما بين 20 - 100 ألف نسمة، في النطاقات العمرانية التي يخدمها المسجد الجامع كحد أدن، وتوفير مواقف عامة بجوار الموقع بمساحة لا تقل عن 30% من مساحة المصلى.ووفقًا لدليل اشتراطات التخطيط العمراني، يجب اختيار موقع مسجد الطريق بحيث يحاذي طرق السفر، ويتم توفيره على الطرق الإقليمية وعادة ما يكون داخل مراكز الخدمة ومحطات الوقود ”خارج المدن“، ويجب ألا تقل مساحة موقع مسجد الطريق عن 300 م، وأن يحتوي على مصلى للرجال ومصلى للنساء.وشدد الدليل على توفير مواقف كافية للمسجد ”موقف واحد لكل 20ممن المسجد“، وإتاحة الوصول إليه عن طريق السيارات، ويتيح استخدامه خلال أوقات الصلاة اليومية.