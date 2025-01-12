شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تعليمي لـ"اليوم": الدعم الموحد يُمثل منصة شاملة لتحسين خدمات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الخبير في شؤون التعليم، عماد الشريف، أن نظام ”الدعم الموحد“ يُمثل منصة شاملة لتقديم طلبات الدعم والبلاغات، ومراقبة الأداء، وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأشار إلى أن توحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد سيسهم في اختصار الوقت والجهد، مما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية برمتها.





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وأوضح الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جاذبية البيئة المدرسية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر توفير خدمات رقمية سهلة الوصول، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويسهم في تعزيز الشفافية والفعالية. عماد الشريف عماد الشريف

ويُقدّم النظام الدعم في مجالات متعددة، تشمل خدمات المباني، البيئة المدرسية، الأمن والسلامة، التقنية، النقل المدرسي، الموارد البشرية، والخدمات المشتركة. كما يُتيح النظام للمستفيدين التواصل مع مركز الدعم الموحد عبر الرقم الخارجي 8004388885 أو الرقم الداخلي 88885، أو من خلال منصة الدعم الموحد عبر الرابط USC.MOE.GOV.SA.

وأوضح الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جاذبية البيئة المدرسية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر توفير خدمات رقمية سهلة الوصول، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويسهم في تعزيز الشفافية والفعالية.ويُقدّم النظام الدعم في مجالات متعددة، تشمل خدمات المباني، البيئة المدرسية، الأمن والسلامة، التقنية، النقل المدرسي، الموارد البشرية، والخدمات المشتركة. كما يُتيح النظام للمستفيدين التواصل مع مركز الدعم الموحد عبر الرقم الخارجي 8004388885 أو الرقم الداخلي 88885، أو من خلال منصة الدعم الموحد عبر الرابط USC.MOE.GOV.SA.

تسهيل طلب الخدمات التعليمية



ويهدف ”الدعم الموحد“ إلى تبسيط وتسهيل عملية طلب الخدمات ومتابعة تنفيذها، مُعتمداً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات، مع توفير إطار شامل للحوكمة يغطي جميع جوانب التنظيم واتخاذ القرارات. كما يسعى إلى تحقيق توازن فعال بين مزودي الخدمة والمستفيدين، مع تحسين التفاعل وتبادل المعلومات من خلال تقنيات موحدة تنظم العمليات بشكل متكامل.

وتشمل المرحلة الحالية من المشروع تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، منها خدمات التقنية التي تتضمن دعم الأجهزة التقنية، الشبكات، البريد الإلكتروني، والتخزين والنسخ الاحتياطي. كما تشمل خدمات المباني أعمال الصيانة، النظافة، والتكييف. ويضاف إلى ذلك خدمات الأمن والسلامة داخل المنشآت وخارجها وفي حالات الأزمات والكوارث، إضافة إلى الخدمات المشتركة التي تغطي المالية، الميزانية، المشتريات، إدارة المستودعات، مراقبة المخزون، وإدارة الوثائق والاتصالات الإدارية.





ويُتوقع أن يُسهم نظام ”الدعم الموحد“ في تقديم تجربة دعم متكاملة تلبي احتياجات المدارس الحكومية بفعالية وكفاءة، مما يعزز تطوير البيئة التعليمية في المملكة ويدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وكانت وزارة التعليم بدأت اليوم تنفيذ مشروع ”الدعم الموحد“ في جميع مدارس المملكة الحكومية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية.

ويُعدّ هذا النظام نقلة نوعية في تقديم الخدمات التقنية والإدارية والتعليمية من خلال تطبيق موحد ورقم اتصال واحد «8004388885» لجميع المدارس الحكومية في المملكة.

تلبية احتياجات المدارس