شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سيارة مسلحة اشتبكت مع المؤسسات الأمنية غرب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني من مدينة العجيلات، غرب العاصمة الليبية طرابلس، أن الأوضاع الأمنية في بلدية الجديدة بالمدينة مأساوية للغاية نتيجة اشتباكات عنيفة اندلعت عقب اقتحام مجموعات مسلحة للمدينة.



وذكر المصدر الذي تحفظ على ذكر أسمه لـ"سبوتنيك"، السبت، بأن هذه المجموعات قامت بترويع الأهالي، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين السكان.

وأوضح المصدر أن أكثر من 40 سيارة مسلحة اشتبكت مع المؤسسات الأمنية داخل المدينة، مؤكدًا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مع وصفه للوضع بأنه خطير للغاية.



وأشار إلى أن المجموعات التي اقتحمت المدينة جاءت من بعض المناطق والمدن الواقعة شرق مدينة العجيلات، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.