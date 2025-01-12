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الخليج اليوم .. مباحثات دفاعية سعودية - أميركية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول مايكل كوريلا، إذ جرى في أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

 

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طوربيدات للسعودية، إذ يصل عددها 20 طوربيدًا خفيف الوزن من طراز MK 54 MOD 0 مقابل 78.5 مليون دولار، وفقًا للبنتاغون.

 

 

ويقول البنتاغون: "إن البيع المقترح من شأنه تحسين قدرة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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