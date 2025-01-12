الخليج اليوم .. انفجار غامض بمحطة للغاز في اليمن.. مقتل 8 وإصابة 50

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما تشهد محافظة البيضاء وسط اليمن اقتحامات عنيفة من قبل الحوثيين لاسيما في قرية "حنكة آل مسعود" بمنطقة الخشعة في قيفة رداع، دوت انفجارات قوية.

فقد أفاد مسؤول محلي بوقوع انفجار في محطة للغاز وخزان لتخزين الغاز في المحافظة.

لم تعرف أسبابها

كما أشار مصدر طبي إلى أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في تلك الانفجارات، التي لم تعرف أسبابها بعد، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أتت تلك التطورات بعدما اقتحم الحوثيون، أمس السبت، قرية "حنكة آل مسعود"، عقب أسبوع على حصارها للمنطقة.

فيما أكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي قطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية وخاضت اشتباكات عنيفة مع أهالي المنطقة، استخدمت خلالها السلاح الثقيل والطيران المسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وتضرر منازل المواطنين.

كما نفذت حملة اعتقالات بحق السكان بعد سيطرتها على منطقة الخشعة.

كما جاءت هذه الانفجارات بعدما شهدت البلاد على مدى الأسابيع الماضية عدة ضربات إسرائيلية أيضا وأميركية طالت مواقع للحوثيين ومنشآت نفطية في العاصمة صنعاء، فضلا عن مدينة الحديدة الساحلية وغيرهما.