الخليج اليوم .. بـ 178 مليون .. السلطان هيثم يأمر بمكرمة تشمل أكثر من 100 ألف مواطن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

منح سلطان عمان هيثم بن طارق، مواطني بلاده مكرمة من أجل دعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، وذلك بتخصيص مبلغ وقدره 178 مليون ريال عُماني، إذ تضم المكرمة رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025، فضلاً عن تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، تضم المكرمة تحمل الحكومة المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني ووزارة الدفاع لمن يبلغ راتبهم أو معاشهم الشهري 400 ريال عُماني أو أقل.

بجانب قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي مُولت من صندوق الرفد سابقاً، فضلاً عن تمويل عدد من قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي موُلت من محفظة القروض الحكومية لدى بنك التنمية.

فيما اشتملت المكرمة التي أمر بها السلطان هيثم مَدُّ الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين خلال عام 2025م عبر استمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي (سابقا) خلال هذا العام، بحيث تقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة واقع الحالات المَسَحقة مِنها لمنفعة دعم دخل الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية.

فضلاً عن صرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقل معاشاتهم عن 350 ريالا عمانياً، في حين أمر في الوقت ذاته بإنشاء صناديق للزواج في جميع محافظات سلطنة عُمان لمساعدة الراغبين في الزواج، ودعمها من قبل الحكومة، وفقًا للحوكمة المقرر الإعلان عنها.