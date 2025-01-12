انت الان تتابع عيب تصنيعي بفلاتر الزيت.. "التجارة" تستدعي 60 درّاجة "BMW" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 60 درّاجة S/M 1000 R" BMW"، 2012 - 2024؛ لوجود عيب تصنيعي في إحدى دفعات إنتاج فلاتر الزيت قد يؤدي إلى تسرُّب زيت المحرّك على العجلة الخلفية والمكونات الداخلية، مما يزيد من خطر وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطلوب هو التحقّق من شمول رقم هيكل الدرّاجة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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