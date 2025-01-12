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الهيئة الوطنية للإعلام تطلق "بودكاست ماسبيرو"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأحد، 12 يناير 2025 03:30 م

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، "بودكاست ماسبيرو"، لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي، يأتي ذلك في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار "عودة ماسبيرو".

وقال أحمد المسلماني: "نعمل في بودكاست ماسبيروعلى إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية ، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البرامج الجديدة علي (بودكاست ماسبيرو) تهدف إلى تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة، وتوسيع مساحة الرؤية، ودعم قيم الانتماء والوسطية، واحترام العقل، وحماية الوطن.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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