شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول الأمطار على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الإعلامي وليد سليمان الحقيل، أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال توجه سحب ممطرة نحو المنطقة الشرقية خلال اليوم.

وأكد الحقيل عبر حسابه على منصة إكس، أنه من المتوقع أن تزداد كثافة هذه السحب مع اقتراب فترة العصر، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المنطقة.

وينصح المواطنون والمقيمون في المنطقة الشرقية باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً أثناء التنقل.

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